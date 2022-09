Come mai il polo nord di Caronte è rosso? Scopriamolo

Un trio di ricercatori della Purdue University, negli Stati Uniti, ha sviluppato una nuova teoria per spiegare come mai la luna di Plutone, Caronte, ha un polo nord di colore rosso, quasi come una distesa di sangue. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, potrebbe aumentare le nostre conoscenze dei luoghi più remoti del Sistema Solare.

Nel recente articolo, Stephanie Menten, Michael Sori e Ali Bramson hanno descritto il loro lavoro di analisi di diverse superfici rossastre presenti anche su molti oggetti ghiacciati nella fascia di Kuiper (la regione esterna del Sistema Solare che si estende oltre l'orbita di Nettuno fino a 50 unità astronomiche dalla nostra stella) e che potrebbero essere confrontati con il polo rossastro di Caronte.

Ricerche precedenti avevano già dimostrato che molti oggetti ghiacciati presenti nella fascia di Kuiper sono parzialmente o interamente ricoperti di un materiale marrone-rossastro, una specie di tolina, una serie di composti che si formano quando le sostanze chimiche organiche vengono inondate di radiazioni.

Ma, se tutto ciò è vero, da dove provengono questi composti organici? In delle zone così remote del nostro Sistema Solare... A questa domanda hanno voluto rispondere i ricercatori, teorizzando che derivino proprio dal metano rilasciato dai criovulcani presenti.

Per dimostrare tale ipotesi, i ricercatori si sono rivolti alla luna di Plutone, Caronte, il cui polo nord è ricoperto proprio di tolina. D'altronde, ricerche precedenti avevano suggerito come i gas espulsi da Plutone fossero i reali responsabili del polo rossastro, così come il fatto che una volta fosse stato ricoperto da un oceano liquido che conteneva molti materiali, incluso il metano.

Quando l'oceano si è poi congelato, il metano sarebbe rimasto intrappolato nel ghiaccio e, col tempo, si sarebbero formate delle crepe che hanno portato ad eruzioni occasionali (criovulcaniche) che potrebbero aver rilasciato una certa quantità di gas metano.

La teoria dei ricercatori è che se un po' di quel gas metano è poi riuscito ad andare alla deriva fino al polo nord, sarebbe stato sicuramente in grado di congelare e precipitare in superficie, permettendogli, dopo milioni di anni di radiazioni solari, di diventare rosso.

Il team della Purdue University ha dunque creato diverse simulazioni di molecole di metano vaganti nell'atmosfera di Caronte, calcolando quanto metano potrebbe essere sfuggito in uno scenario del genere, arrivando sino al polo nord. Hanno così scoperto che circa 1000 miliardi di tonnellate di gas avrebbero potuto raggiungere il polo nord, più che sufficienti per creare lo strato rosso che ora vediamo nella stupenda immagine a fine articolo. Crediti: solarsystem.nasa.gov

A proposito, sapete quanto ci vuole per arrivare su Plutone? Un viaggio molto lungo verso gli strani confini del nostro Sistema Solare.