Come fanno i polpi a sopravvivere nelle acque più fredde del pianeta?

Dove le temperature oscillano tra i -2°C e i 10°C, si nasconde un mistero della natura: come fanno i polpi antartici a sopravvivere in un ambiente così estremo? La risposta potrebbe risiedere in una scoperta recente fatta dai ricercatori, che hanno individuato una modifica molecolare chiave che permette loro proprio questo.

Gli enzimi, catalizzatori biologici fondamentali per la funzione cellulare, sono particolarmente vulnerabili alle temperature estreme, rallentando la loro attività in condizioni di freddo intenso. Tuttavia, i polpi antartici sembrano sfidare questa regola, rimanendo vivi e attivi nonostante il freddo riduca l'attività enzimatica di 30 volte. Un team interistituzionale di ricercatori si è concentrato su uno degli enzimi più importanti nel sistema nervoso: la pompa ionica sodio-potassio.

Questa proteina, situata nella membrana cellulare, pompa ioni di sodio fuori dalla cellula e porta ioni di potassio all'interno, un processo cruciale per riportare i neuroni allo stato di "riposo" dopo l'attività. Ricerche precedenti avevano già mostrato che, al freddo, le pompe ioniche sodio-potassio dei polpi antartici rallentavano molto meno rispetto a quelli che vivono in acque temperate, che amano riunirsi tutti allo stesso posto, suggerendo che potessero esserci differenze molecolari, ovvero mutazioni, nelle pompe che hanno permesso alle specie antartiche di funzionare in acque più fredde.

Esaminando le differenze nelle proteine, i ricercatori hanno analizzato la struttura degli aminoacidi sia nei polpi antartici sia negli Octopus bimaculatus, una specie che vive in acque temperate. Sebbene le pompe fossero in gran parte simili, c'erano alcune differenze. Per capire quali di queste alterazioni degli aminoacidi giocassero un ruolo nell'adattamento al freddo, i ricercatori hanno effettuato alcune modifiche molecolari.

Hanno trasferito gli aminoacidi unici dell'Antartide nella pompa del polpo temperato, testato la tolleranza al freddo, rimosso le modifiche e testato di nuovo. Attraverso questo processo, il team ha scoperto 12 mutazioni che conferivano tolleranza al freddo, sebbene un cambiamento contribuisse in modo significativo più degli altri: il 314° aminoacido nella pompa ionica sodio-potassio di Pareledone, che era una leucina.

