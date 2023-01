Come fare la portabilità del numero di cellulare nel 2023? Novità e documenti richiesti

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, sono cambiate le regole per la probabilità dei numeri, allo scopo di dare agli utenti maggiore sicurezza e protezione da truffe e fenomeni di SIM swapping. Ma quali sono le novità e come si fa la portabilità?

La procedura sostanzialmente è rimasta immutata: se volete fare la portabilità del vostro numero la prima cosa da fare è seguire le istruzioni presenti sul sito web del nuovo operatore oppure potete rivolgervi ad un negozio che fornisce assistenza.

Le novità riguardano la documentazione da presentare, ma attenzione: a differenza di quanto accadeva prima, ora la portabilità può essere richiesta esclusivamente dal titolare del numero. La SIM, ovviamente, deve essere funzionante ed attiva e se è guasta, smarrita o rubata dovrete procedere con una nuova richiesta o nel caso sporgere denuncia.

Il nuovo operatore, che sarà tenuto ad effettuare una serie di verifiche prima di procedere con il passaggio, vi chiederà alcuni documenti:

Copia fronte retro del documento di riconoscimento

Copia fronte retro della Tessera Sanitaria o Codice Fiscale

Copia della SIM dell’attuale operatore

Una volta effettuata la validazione, riceverete un SMS che confermerà l’avvio della procedura con la relativa data dello switch. Solitamente la disattivazione della vecchia SIM e l'attivazione della nuova avviene di notte, ma è bene tenere con se la nuova SIM per evitare di restare senza copertura.