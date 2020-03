Come possiamo aiutare gli animali che sono in pericolo di estinzione?

Secondo molti scienziati gli esseri umani stanno causando la "sesta estinzione di massa". Si stima, infatti, che entro pochi decenni il 75% degli animali sulla Terra scomparirà. La colpa? Da attribuire unicamente all'uomo. Cosa fare per aiutare questi animali?

Innanzitutto, i governi dovrebbero aiutare maggiormente le specie in pericolo sul loro territorio che, molte volte, sono preda del bracconaggio. Come ad esempio il leopardo delle nevi in Russia, o i rinoceronti bianchi, il leopardo nero e gli elefanti in Africa. Un modo diretto di aiutare gli animali è quello di visitare i centri di conservazione della fauna selvatica. Le commissioni che le persone pagano all'ingresso delle riserve, infatti, contribuiscono notevolmente ad aiutare a creare un luogo per le specie in pericolo.

Un nemico degli animali è anche un nostro grande problema: le emissioni di carbonio nell'atmosfera. Il cambiamento del clima sta portando lentamente molte specie all'estinzione. Ridurre le emissioni di carbonio, oltre a salvare noi, salverà anche specie rare.

Con una popolazione mondiale in crescita, inoltre, gli habitat naturali vengono sempre più invasi dagli esseri umani. Sempre più persone stanno disboscando intere foreste, per far spazio all'attività umana. Un'altra preoccupazione importante che dobbiamo affrontare per proteggere gli animali (specialmente gli insetti) è l'uso di sostanze chimiche, come insetticidi e pesticidi.

Gli animali giocano un ruolo importante nell'ecosistema e il loro contributo alla catena alimentare è molto importante. Un solo "sbilanciamento" di questa sequenza perfetta potrebbe essere nefasta.