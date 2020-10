Come possiamo combattere la 'space junk'? Immettendo in orbita altri satelliti!

Thales Alenia Space, joint venture italo-francese tra le compagnie Thales e Leonardo, ha siglato la prima parte di un contratto per avviare lo sviluppo e la produzione dei primi tre satelliti miniaturizzati che faranno parte del più avanzato sistema satellitare al mondo per il monitoraggio dell’ambiente terrestre e del geospazio.

Mediante la collaborazione con NorthStar Earth & Space Inc. - l’azienda canadese di servizi di informazione basati su tecnologie spaziali - si potranno costruire i primi satellite che faranno parte della costellazione Skylark. Il progetto si pone come principale obiettivo il monitoraggio e la messa sotto controllo di tutti quegli altri oggetti artificiali che ruotano in orbita intorno al nostro pianeta, e che stanno diventando un problema serio, noto come “Sindrome di Kessler”, formando sempre più spazzatura spaziale (“space junk”).

La capacità di osservare, comprendere e mappare il posizionamento degli oggetti naturali e quelli creati dall’uomo in orbita intorno alla Terra (sono presenti oltre seicentomila oggetti nell’orbita terrestre bassa con miliardi di elementi spaziali a rischio collisione) sta diventando una vera preoccupazione per tutti i proprietari e gli operatori di satelliti governativi e privati. Il tracciamento degli oggetti spaziali attraverso sensori ottici migliorerà e completerà i sistemi esistenti. Grazie a un’osservazione dello spazio dalle prospettive multiple, i satelliti Skylark miglioreranno in modo significativo il tracciamento degli oggetti, il numero dei detriti individuati e la capacità di predire potenziali collisioni.

Il CEO di Thales Alenia Space, Hervé Derrey, ha voluto commentare: “Grazie alla Space Alliance, Thales Alenia Space è orgogliosa di rivestire un ruolo cruciale nel successo del progetto della NorthStar. Il sistema spaziale Skylark genererà dati esclusivi e rilevanti per creare servizi a valore aggiunto per sorveglianza e monitoraggio dello spazio. Skylark rappresenta un primo passo nel fornire le informazioni puntuali e precise agli operatori satellitari”.

Sembra dunque che per risolvere il problema dei troppi oggetti in orbita occorrano… altri oggetti! Sembra un’insensatezza ma forse è una delle migliori possibilità che ad oggi abbiamo per contrastare la questione così spinosa. Rimanendo in tema di “costellazioni satellitari”, SpaceX ha di recente annunciato i primi prezzi della fase “beta” per il proprio servizio Starlink.