Come posso parlare con un operatore di DAZN? Ecco come fare per ottenere assistenza

L'esordio della Serie A su DAZN è stato problematico e durante la prima giornata sono state molte le segnalazioni di utenti che hanno lamentato disservizi di connessione. La situazione è migliorata già nel secondo weekend, ma cosa fare se dovessero ricapitare? Vi spieghiamo come parlare con un operatore DAZN.

Partiamo col dire che DAZN non ha un numero verde o telefonico a cui rivolgersi per problemi di questo tipo. Sulla scia di quanto fatto con i diritti tv, infatti, DAZN ha deciso di innovare anche il comparto customer care proponendo un'esperienza al 100% basata su una chat.

Ciò che bisogna fare è collegarsi alla pagina help del sito di DAZN e quindi scrivere il messaggio "Parlare con qualcuno". A questo punto si verrà reindirizzati ad un operatore che provvederà a rispondere ed a risolvere i vostri problemi.

In caso di picchi di problemi (che speriamo non si ripetano), scende in campo l'assistente virtuale ZED che vi avviserà che "purtroppo al momento non ci sono operatori disponibili". In questo caso però potete optare per l'invio di una mail che sarà inviata immediatamente ad un operatore che provvederà a ricontattarvi a stretto giro di orologio. DAZN sottolinea comunque che è disponibile la mail help@dazn.com a cui ci si può rivolgere in qualsiasi momento per ricevere assistenza.