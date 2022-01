Come posso usare la Tessera Sanitaria? I servizi compatibili

Dopo aver spiegato dove viene rilasciata la Tessera Sanitaria, andiamo a spiegare quali sono i servizi compatibili e come si può usare, al di fuori dei sistemi che abbiamo conosciuto negli ultimi tempi.

Partiamo col dire che la Tessera Sanitaria ha sostituito il vecchio tesserino plastificato del Codice Fiscale, e viene rilasciata a tutti i cittadini che hanno diritto all'assistenza tramite il Servizio Sanitario Nazionale.

In termini di utilizzo, questa deve essere fornita in farmacia al momento del ritiro delle medicine, ma anche nelle strutture sanitarie per accedere a tutti i servizi ad essi associati.

Il Sistema Tessera Sanitaria dà però anche la possibilità di accedere sul web ai Certificati di Malattia, alla lista delle Esenzioni da Reddito, al Fascicolo Sanitario Elettronico (dove disponibile) ma anche ai piani terapeutici, la lista delle spese sanitarie da portare poi in detrazione ed alle ricette elettroniche.

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, è anche possibile attivare il chip della Tessera Sanitaria per utilizzarla come Carta Nazionale o Regionale Servizi, con tutti i servizi ad essa associate.

Precisiamo un aspetto fondamentale, però, anche senza l'attivazione del chip come CNS la Tessera Sanitaria è comunque valida e dà accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. L'abilitazione della CNS è volontaria e non obbligatoria.