Come si potrà vivere sulla Luna? Ci pensano l'Agenzia Spaziale Italiana e la TAS

Il programma Artemis della NASA ha come scopo la "riconquista" della Luna, e si avvale di molte collaborazioni per poter coprire con più efficienza i vari aspetti delle missioni: a questo proposito intervengono l'Agenzia Spaziale Italiana e la TAS con le loro idee per moduli abitativi e non solo.

Thales Alenia Space è una joint venture nata tra l'azienda francese Thales e quella italiana Leonardo, ed ha recentemente siglato con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) un contratto per approfondire lo sviluppo di strutture e moduli abitativi al fine di rendere possibile la presenza umana sulla Luna (anche per lunghi periodi).

L'iniziativa non prenderà in considerazione soltanto l'idea di strutture in pianta fissa sulla Luna, ma anche di possibili nuovi moduli orbitali che potrebbero ospitare i futuri equipaggi umani. Una soluzione simile a quanto già pronosticato con l'idea del Gateway Lunare, a cui la Thales collabora già in diversi modi e a cui dà un forte contributo nello sviluppo.

Il contratto appena stipulato tra l'ASI e la TAS potrà contribuire a tracciare una tabella di marcia concreta per la partecipazione italiana al programma lunare statunitense conosciuto come "Programma Artemis", sottolineando ancora una volta come l'eccellenza italiana in campo aerospaziale sia fondamentale per la conquista delle nuove frontiere dell'universo.

Tra gli elementi che verranno studiati, particolare interesse è rivolto allo "Shelter", un modulo abitabile per la superficie lunare, che funzionerà come un rifugio pressurizzato per gli astronauti in caso di emergenza nonché come elemento iniziale per le attività scientifiche sulla superficie della Luna.

Verrà valutata la fattibilità anche di altri elementi pressurizzati, come un laboratorio lunare per esperimenti scientifici, una cupola vetrata pressurizzata di nuova generazione da installare sul Gateway e che possa permettere l’osservazione della Luna, della Terra e dello spazio profondo. Il tutto senza dimenticare che il contratto si concentrerà anche sull'ideare nuovi metodi di trasporto per spostare gli astronauti da e per la superficie lunare.

Tutto questo sarà possibile grazie al coinvolgimento di molte altre società italiane nel progetto, che non necessariamente hanno un rapporto diretto con "lo Spazio": stiamo parlando di realtà come l'Enel, la Fondazione Amaldi, la Qascom, Stellantis e molte, molte altre.

Massimo Claudio Comparini, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia ha dichiarato: "La TAS è al centro di un approccio di cross fertilization in cui l’intera filiera spaziale e non, di grandi, piccole e medie imprese collaborerà alla realizzazione di uno studio allo scopo di analizzare gli elementi fondamentali per l’esplorazione Lunare a 360 gradi".