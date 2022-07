Ecco come potremmo andare più veloci della luce rispettando le leggi della fisica

Superare la velocità della luce è impossibile, così come disse Albert Einstein nella sua teoria della relatività generale e così come sostengono gli scienziati. Ciò non vuol dire, tuttavia, che ideare una soluzione per cercare di "aggirare" questo limite non sia possibile... e uno studio molto interessante del 2021 cerca di farlo.

Sono tanti i documenti che cercano di trovare un modo per raggiungere o superare la velocità della luce, e molti di questi utilizzano nelle loro equazioni l'energia negativa; un tipo di energia che esiste nel "mondo quantistico" in maniera infinitesimale, ma impensabile da utilizzare nel nostro mondo. Se ciò tuttavia fosse possibile, una tale materia esotica potrebbe essere utilizzata sia come carburante che per viaggiare attraverso i wormhole, in teoria.

Nel recente lavoro di cui abbiamo parlato all'inizio della notizia, però, Erik Lentz dell'Università di Göttingen non impiega l'energia negativa, ma una nuova classe di solitoni iperveloci – un tipo di onda che mantiene forma ed energia mentre si muove a velocità costante. Questi solitoni iperveloci potrebbero esistere all'interno della relatività generale.

Con energia sufficiente, le configurazioni potrebbero funzionare come "bolle di curvatura", capaci di movimento più veloce della luce. C'è, però, un problema: "L'energia richiesta per questo viaggio alla velocità della luce che abbraccia un veicolo spaziale di 100 metri di raggio è dell'ordine di centinaia di volte la massa del pianeta Giove", sostiene Lentz.

"Questo lavoro ha spostato il problema dei viaggi più veloci della luce più vicino all'ingegneria", ha affermato infine il fisico.