Ecco come potremmo conquistare la galassia usando i pianeti 'vagabondi'

Raggiungere le altre stelle della nostra galassia non è sicuramente semplice. Così un nuovo documento sembra aver trovato una soluzione per farlo: facendoci trasportare dai "pianeti interstellari", ovvero quei corpi celesti che vagano senza meta nell'universo perché espulsi dal loro sistema di origine.

Poiché il viaggio spaziale è lungo, difficile e sicuramente costoso, nell'International Journal of Astrobiology Irina Romanovskaya dello Houston Community College esplora la possibilità di utilizzare, per l'appunto, uno di questi pianeti. Sappiamo che questi corpi celesti potrebbero passare vicino a un sistema solare come comete.

Romanovskaya sostiene che passaggi così ravvicinati darebbero una grande opportunità a coloro che si trovano all'interno di quel sistema stellare. "Molto probabilmente incontrerebbe problemi tecnici seri o insormontabili quando si utilizza un veicolo spaziale per trasportare grandi popolazioni su distanze interstellari", scrive la scienziata.

Secondo l'esperta, quello che dovremmo fare è semplicemente aspettare e salire a bordo del pianeta che passa accanto a qualche altra stella. Per raggiungerlo, potremmo stabilirsi temporaneamente su un pianeta minore come Sedna. Certo, c'è un grande problema nell'uso di questi "pianeti canaglia": ovvero non possiamo guidare la loro destinazione, saremmo esposti al freddo assoluto dell'Universo (poiché non ci sarà una stella a riscaldarci) e alle radiazioni dello spazio.

Romanovskaya afferma che l'umanità potrebbe trovare riparo all'interno le caverne interne di questi mondi. Insomma, sicuramente un punto di vista interessante... ma molto lento e fantascientifico da applicare alla realtà.