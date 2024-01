Ecco come potremmo scoprire cosa è accaduto nei primi istanti dell'Universo

Fin dai tempi di Galileo, gli astronomi scrutano il cielo grazie alla luce proveniente da stelle e galassie lontane e antichissime. Tuttavia, studiare il Cosmo mediante la radiazione elettromagnetica presenta un problema fondamentale: non possiamo tornare più indietro di quando l’Universo aveva 380.000 anni.

Per ovviare a questo problema, alcuni ricercatori dell'Università di Southampton hanno presentato tre tecniche per studiare i primi istanti di vita dell’Universo: gli array di temporizzazione delle pulsar, l'astrometria e l'interferometria gravitazionale.

Queste strategie sono simili e si basano tutte sulle onde gravitazionali, le oscillazioni dello spazio-tempo teorizzate da Einstein nel 1916 e scoperte per la prima volta quasi un secolo dopo nei laboratori dell'osservatorio LIGO-Virgo.

Per visualizzare come funzionano queste tecniche, immaginate di osservare un grande lago ricoperto da una nebbia spessa. La nebbia non permette di vedere nulla, ma il movimento di qualsiasi oggetto all'interno del lago provoca increspature che attraversano l'acqua.

Proprio come questo lago, l’Universo primordiale era un concentrato di gas ionizzato, impenetrabile per ogni tipo di radiazione elettromagnetica. Tuttavia, qualunque cosa sia accaduta in questo lago di materia ed energia avrà sicuramente provocato delle increspature nello spazio-tempo: onde gravitazionali che possiamo misurare usando vari approcci.

Fin da quando sono state scoperte, le onde gravitazionali hanno fornito informazioni preziose sugli eventi che si verificano nelle zone più remote dell'Universo e ora sembra che possano essere utilizzate anche per svelare i misteri agli albori del tempo.