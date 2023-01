Ecco come potremmo scoprire la vita nel luogo più probabile del Sistema Solare

Nel nostro Sistema Solare potrebbero esserci molti luoghi dove cercare la vita, ma gli scienziati stanno cercando un modo per scoprirla senza scomodarsi: così hanno escogitato un metodo geniale per esaminare la luna di Saturno Encelado, uno dei posti più probabili dove trovarla.

La luna al suo interno ospita un oceano salato globale che il riscaldamento interno mantiene a temperature ospitali per un ecosistema marino alieno. Tuttavia il satellite è racchiuso all'interno di un guscio di ghiaccio con uno spessore di 5 chilometri e cercare di identificare qualche forma di vita aliena non è semplice con questo "scudo".

Un nuovo studio rileva che dovremmo essere in grado di rilevare la vita sulla luna ghiacciata esaminando i pennacchi di acqua salata che eruttano dalla sua superficie. "Il nostro team ha ora dimostrato che questo approccio sarebbe sufficiente per determinare con sicurezza se ci sia vita nell'oceano di Encelado senza dover effettivamente sondare le profondità della luna", ha affermato il biologo evoluzionista Regis Ferrière dell'Università dell'Arizona.

Le nostre non sono solo speculazioni. Questo perché quando la sonda Cassini passò attraverso questi pennacchi d'acqua oltre un decennio fa, rilevò diverse molecole curiose, tra cui alte concentrazioni di metano e quantità minori di diidrogeno e anidride carbonica, collegati sulla Terra ad organismi chiamati archei che producono metano.

Un veicolo spaziale in orbita potrebbe essere in grado di rilevare queste forme di vita se potesse effettuare più passaggi per raccogliere materiale sufficiente. "Considerando che qualsiasi forma di vita presente su Encelado sarebbe estremamente scarsa, c'è ancora una buona possibilità che non troveremo mai abbastanza molecole organiche nei pennacchi", afferma infine Ferrière. "Quindi dobbiamo chiederci: 'Qual è la quantità massima di materiale organico che potrebbe essere presente in assenza di vita?'."