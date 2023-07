Ecco come potremmo sfruttare i Wormhole per viaggiare nel passato

I fisici teorici Valeri P. Frolov e Andrei Zelnikov dell'Università dell'Alberta in Canada e Pavel Krtouš dell'Università Carlo di Praga potrebbero aver scoperto un modo per aggirare le leggi della fisica e permetterci di tornare indietro nel tempo.

I wormhole - secondo quanto viene affermato da alcune leggi della fisica - potrebbero essere scorciatoie attraverso lo spaziotempo. Da quasi un secolo, gli scienziati si chiedono se le leggi della relatività permettano alle particelle, o anche a semplici fluttuazioni quantistiche, di sfuggire alle loro posizioni locali.

In teoria, tali riconfigurazioni nel tessuto dell'Universo potrebbero permettere a masse di dimensioni umane di attraversare anni luce - e quindi anche galassie distanti - in un battito di ciglia. La proposta di viaggio nel tempo di Frolov, Krtouš e Zelnikov coinvolge quello che è noto come wormhole ad anello, descritto per la prima volta nel 2016 dal fisico teorico dell'Università di Cambridge Gary Gibbons e dal fisico Mikhail Volkov dell'Università di Tours.

A differenza delle distorsioni spaziotemporali sferiche che potremmo attribuire ai buchi neri, il "buco di verme ad anello" proposto da Gibbons e Volkov collega parti dell'Universo (o universi diversi, per quella materia) che sono piatti. Le soluzioni che hanno scoperto includono quella che è conosciuta come una curva temporale chiusa.

Proprio come sembra, descrive un oggetto o un raggio di luce che viaggia lungo una linea, tornando allo stesso punto esatto di prima. Non solo nello spazio, ma anche nel tempo.