Come fa questo pozzo a far diventare gli oggetti in 'pietra'? Ecco svelato il mistero

Il pozzo pietrificante di Mother Shipton a Knaresborough, in Inghilterra, tiene fede al suo nome ed è capace di "pietrificare" tutti gli oggetti che si posizionano vicino la fonte d'acqua. Solitamente ci vogliono tre mesi per "far diventare in pietra" un orsacchiotto e fino a due anni per oggetti non porosi.

Nella zona - si dice - viveva nel 1488 una strega chiamata "Nostradamus dello Yorkshire". Come dice il sito web del luogo: "Le profezie potrebbero non essere tutte storicamente corrette, e le storie potrebbero essere state leggermente abbellite nel corso dei secoli [...] sappiamo che 500 anni fa una donna chiamata Mistress Shipton viveva qui a Knaresborough e che quando parlava la gente le credeva".

Leggende e miti a parte, ma come funziona il "pozzo pietrificante"? No, l'acqua non è intrisa di poteri magici o sopranaturali, ma piuttosto è il suo contenuto di minerali che permette questo processo tanto chiacchierato. Non si tratta, infatti, di una vera pietrificazione, ma è un processo più simile alla formazione di una stalattite.

La zona circostante è costituita da tufo e da un tipo più duro di roccia sedimentaria chiamata travertino costituita da carbonato di calcio; è proprio quest'ultimo il segreto del potere pietrificante del pozzo (a proposito, ecco a voi il pozzo di Thor). Gli oggetti vengono rivestiti di carbonato di calcio e negli anni sono tanti gli oggetti che sono stati posizionati nel luogo per ricevere un "rivestimento".