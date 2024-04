Come prenotare un appuntamento per la Carta d'Identità Elettronica?

Se siete ancora in possesso della classica carta d’identità cartacea, sappiate che quest’ultima verrà sostituita con la nuova Carta d'Identità Elettronica.

Un nuovo standard che vi permetterà non solo di risparmiare spazio prezioso nel portafoglio, evitandovi la grana di dover fare attenzione a come la si ripone e all’usura che, nel corso degli anni, colpisce un po’ tutti i documenti cartacei. La nuova CIE vi permette di loggarvi facilmente nei servizi della pubblica amministrazione, o ancora di essere scansionata per la lettura del codice fiscale – come nelle procedure di registrazione delle spese sanitarie – senza dover fare ricorso alla Tessera Sanitaria. Tra i vantaggi di avere una CIE, inoltre, quello di non dover ricorrere al gratuito Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Quel che però non tutti sanno, è che esistono alcune procedure specifiche per il rilascio della carta d’identità elettronica. Una di queste è il sistema di prenotazione della CIE messo in piedi dal governo presso i suoi spazi telematici, attraverso cui il cittadino potrà sfruttare la piattaforma per prenotarsi e ritirare il proprio documento.

Nello specifico, se il Comune presso il quale si intende fare richiesta di rilascio della CIE ha attivato il servizio di prenotazione, basterà presentarsi nella sede il giorno e all’ora scelti e ritirarla. Per quanto riguarda i costi, per il rilascio del documento è necessario versare la somma di 16,79€, oltre i diritti fissi e di segreteria – qualora previsti. Insomma, non esistono svantaggi dell’avere con sé la versione aggiornata della carta d’identità, tuttalpiù se si pensa che nel 2024 verrà introdotto in Italia l’IT-Wallet.

