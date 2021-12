Come prenotare la Carta d'Identità Elettronica Online?

Sono oltre 25 milioni le Carte d'Identità Elettroniche attive nel nostro paese, un numero spinto anche dal ciclo di sostituzione delle vecchie carte. In molti però non sanno che è possibile prenotare l'appuntamento direttamente online.

Ciò che bisogna fare è collegarsi alla pagina dedicata sul sito del Ministro dell'Interno e quindi cliccare su "cittadini".

A questo punto si troverà davanti un form che permette di prenotare l'appuntamento in comune: in "seleziona motivo della richiesta" bisogna scegliere la motivazione per cui si deve fare una nuova Carta d'Identità, dopo di che è necessario compilare tutti i campi, scegliere il comune, la sede dell'ufficio anagrafe e quindi data ed ora.

I vantaggi portati dalla Carta d'Identità Elettronica sono tanti: trattandosi di un meccanismo riconosciuto a livello europeo, infatti, permette di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione, ma anche di accedere ai mezzi di trasporto sulle reti che consentono di utilizzarla come sostituito dei ticket di viaggio.

Su queste pagine qualche settimana fa abbiamo pubblicato la lista dei servizi a cui si può accedere con la Carta d'Identità Elettronica, tra cui figurano anche pubbliche amministrazioni e soggetti privati accreditati che si sono aggiunti alla piattaforma "Entra con CIE" disponibile in Italia da tempo.

Con la CIE inoltre è anche più facile effettuare il download del Green Pass e Super Green Pass.