Come prenotare online il vaccino contro il Coronavirus in Lombardia?

E' attiva da oggi, 2 Aprile 2021, la nuova piattaforma online di Regione Lombardia per la prenotazione online del vaccino anti Covid-19. La regione dopo i problemi con ARIA si è affidata al sistema messo a disposizione da Poste Italiane.

Coloro che rientrano tra le categorie per cui è possibile effettuare la prenotazione della dose, dovranno collegarsi alla pagina web dedicata ed inserire il numero di tessera sanitaria (presente nell'ultima riga nella parte anteriore della card) ed il proprio codice fiscale.

Il numero di tessera sanitaria è presente sul retro della card, alla sinistra della data di scadenza.

Una volta inseriti questi dati, si verrà reindirizzati ad un'altra pagina in cui bisognerà inserire i dati anagrafici tra cui provincia, comune, cap, nome e cognome e soprattutto il numero di cellulare.

Proprio il numero di cellulare è estremamente importante dal momento che servirà per ricevere la conferma con i dati di prenotazione. Il sistema mostrerà data, orario e l'indirizzo dei centri vaccinali disponibili per effettuare l'inoculazione: l'utente potrà effettuare la scelta liberamente e quindi cliccare su conferma.

Per dare il via libera bisognerà inserire il codice di conferma ricevuto via SMS al numero indicato, dopo di che sarà visualizzato un recap della prenotazione con tanto di codice QR che bisognerà stampare e mostrare all'hub al momento dell'appuntamento. Regione Lombardia invierà comunque un SMS di conferma.