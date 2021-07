Come prenotare alle Poste per lo SPID? Ecco come fissare un appuntamento

Torniamo a parlare dello SPID, il Sistema per l'Identità Digitale che è fondamentale per accedere online ai servizi della pubblica amministrazione ed è utile anche per scaricare il Green Pass Covid. A più riprese su queste pagine abbiamo parlato della possibilità di aprire lo SPID con il sistema di Poste Italiane.

La pandemia di Covid-19 ha reso un pò più difficili le procedure di apertura dello SPID presso gli uffici di Poste Italiane sparsi sul territorio italiano.

L'istituto di credito, infatti, allo scopo di evitare assembramenti ha fatto in modo che per l'apertura SPID sia necessario fissare un appuntamento: in questo modo è possibile spalmare su più giorni le richieste, dal momento che lo strumento per l'Identità Digitale è richiesto da sempre più persone.

Per tanto, se volete aprire lo SPID presso lo sportello di Poste Italiane, dovrete fissare un appuntamento: vi basterà scaricare l'applicazione Ufficio Postale per iOS ed Android e quindi prenotare un ticket di tipologia "SPID". Il sistema vi mostrerà le date disponibili e quindi genererà il ticket da mostrare al momento dell'appuntamento.

Se invece volete fare lo SPID di Poste Italiane da casa, vi rimandiamo al nostro approfondimento pubblicato su queste pagine qualche settimana fa e che vi spiega tutto nei dettagli.