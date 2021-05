Come prenotare il vaccino anti Covid dal 3 Giugno? Ecco cosa serve

Qualche giorno fa il Commissario Figliuolo ha annunciato che dal 3 Giugno 2021 partirà ufficialmente la vaccinazione di massa contro il Coronavirus. Tra poco più di 72 ore, infatti, le Regioni potranno aprire le prenotazioni dei vaccini senza limiti di età, a differenza di quanto avvenuto fino ad ora.

Sostanzialmente, quindi, dal 3 Giugno 2021 tutti coloro che lo desiderano potranno prenotare la dose del siero anti-Covid.

Non è chiaro in che modo si muoveranno le Regioni, dal momento che Figliuolo ha annunciato che queste "avranno facoltà di aprire le prenotazioni", ma la cosa certa è che non si procederà con un click day, per evitare di intasare i sistemi.

Per effettuare la prenotazione bisognerà affidarsi alle piattaforme regionali (qui abbiamo pubblicato la lista di tutti i link e le relative istruzioni), ma si potrà effettuare anche presso le farmacie oltre che gli studi dei medici di base.

Al momento della richiesta sarà necessario inserire il codice fiscale ed il numero di tessera sanitaria riportato sul retro, oltre che l'inserimento di un numero di telefono dove si riceverà l'SMS con la conferma e l'orario dell'appuntamento, oltre che il codice OTP per validare la richiesta. Se la Tessera Sanitaria è scaduta, vi rimandiamo al nostro approfondimento contenente tutte le informazioni.