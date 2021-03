Come prenotare il vaccino contro il Coronavirus online? Ecco come farlo in ogni regione

Ad Aprile entra nel pieno la campagna vaccinale contro il Coronavirus, e le varie regioni si stanno adoperando per raccogliere le adesioni dei cittadini. In alcuni casi Poste ha schierato la propria piattaforma, mentre in altri ci si è affidati a sistemi automatici. Abbiamo fatto il punto.

Abruzzo

Partendo dall'Abruzzo, la regione ha messo a disposizione dei propri cittadini una piattaforma proprietaria, accessibile attraverso questo indirizzo, dove è necessario il codice fiscale e l'identificativo della tessera sanitaria.

Basilicata

La Basilicata invece si è affidata alla piattaforma di Poste Italiane, a cui si può accedere attraverso il sito web della Presidenza del Consiglio. Il procedimento è praticamente lo stesso: basta inserire il numero di tessera sanitaria ed il codice fiscale e dil gioco è fatto. E' anche presente una coda virtuale per gestire la congestione.

Calabria

Anche per la Calabria, è necessario affidarsi al servizio di Poste Italiane.

Campania

La Campania ha schierato la piattaforma Soresa per gestire gli appuntamenti per il vaccino anti-Covid. I cittadini residenti, che rispettano i requisiti, non devono fare altro che collegarsi alla pagina dedicata e seguire le istruzioni. La regione sottolinea che "visto l'elevato numero di richieste, il codice di verifica del numero di cellulare, inviato tramite SMS, potrebbe subire ritardi. Le informazioni inserite sono comunque salvate in piattaforma, pertanto occorrerà solo completare la procedura di certificazione del numero di cellulare con il codice ricevuto, valido comunque 48h, e indispensabile per la convocazione alla vaccinazione".

Emilia Romagna

Per quanto concerne l'Emilia Romagna, invece, la procedura può essere effettuata tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, ma anche tramite l'app Er Salute o CupWeb.

Friuli Venezia Giulia

Il Friuli non ha una piattaforma online, ma tutti i dettagli sulla prenotazione sono disponibili tramite la pagina dedicata.

Lazio

Anche il Lazio ha una propria piattaforma, dove è necessario inserire il codice fiscale e numero di tessera sanitaria, dopo aver indicato la categoria di appartenenza.

Liguria

La Liguria ha un proprio servizio, dove basta inserire i propri dati del codice fiscale per prenotarsi.

Lombardia

Per la Lombardia invece è disponibile un portale dedicato con tutte le informazioni sull'adesione alla campagna vaccinale.

Marche

Per le Marche è necessario collegarsi al portale regionale dell'ASUR.

Molise

Anche il Molise ha predisposto un apposito sito web per effettuare le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid19. I dati devono essere inseriti su un portale dedicato.

Piemonte

In Piemonte è disponibile il sito web "Il Piemonte ti Vaccina" che permette di effettuare la prenotazione per il vaccino.

Puglia

La Puglia ha predisposto il sito web PugliaSalute con tutte le informazioni su come effettuare la prenotazione anti-Covid.

Sardegna

In Sardegna è disponibile il portale dedicato alla campagna vaccinale per aderire alla campagna di vaccinazione.

Sicilia

Anche la Sicilia ha deciso di aderire alla piattaforma di Poste Italiane, oltre che sul sito web dedicato.

Toscana

In Toscana è possibile effettuare la prenotazione per la vaccinazione tramite il sito web dedicato.

Umbria

In Umbria la prenotazione per il vaccino tramite il sito web Cup Umbria.

Valle D'Aosta

La Valle D'Aosta non offre un sistema di prenotazione online: sono le USL a contattare i cittadini per raccogliere le adesioni.

Veneto

Anche in Veneto non è disponibile una piattaforma online: i cittadini vengono contattati per raccogliere le adesioni.

Provincia Autonoma di Bolzano

La Provincia autonoma di Bolzano ha predisposto una piattaforma online.

Provincia Autonoma di Trento

Nella provincia autonoma di Trento il vaccino può essere prenotato tramite Cup Online.

Ovviamente, in tutti i casi consigliamo comunque di consultare esclusivamente i canali ufficiali regionali per capire quali sono le categorie della popolazione per cui sono aperte le vaccinazioni.