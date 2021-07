Come presentare reclamo per il cashback 2021? Ecco la data limite

Il cashback di Stato è stato sospeso ma in queste ore è in corso il riconteggio delle transazioni effettuate tra il 1 Gennaio ed il 30 Giugno. Come fare però per segnalare il mancato o inesatto conteggio di un'operazione?

Come abbiamo avuto modo di parlare in queste pagine, Consap mette a disposizione un portale dedicato contenente tutte le informazioni del caso.

Nell'ultimo aggiornamento della FAQ, la Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici ha diffuso le date limite per presentare i reclami. Nel momento in cui stiamo scrivendo l'opzione non è attivata ancora, ma è stato specificato che "i reclami potranno essere presentati a partire dal 15 Luglio 2021 ed entro il 29 Agosto 2021".

Questo vale sia per il cashback ordinario, che sarà accreditato sugli IBAN indicati in fase di registrazione entro il 31 Agosto 2021, che per il Supercashback per cui invece l'erogazione dei rimborsi è slittata entro il 30 Novembre 2021.

Come ampiamente indicato in passato, la sospensione del cashback non influirà sui rimborsi, che saranno ovviamente disponibili sugli IBAN secondo le tempistiche di cui sopra. Il Cashback di Stato dovrebbe tornare nuovamente attivo a partire dal 1 Gennaio 2022, salvo diverse decisioni del Governo. Si sta discutendo anche di una possibile rimodulazione del programma per evitare raggiri.