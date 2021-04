Come preservare la batteria di un portatile? Ecco gli approcci migliori per non rovinarla

Con l'avvento delle nuove tecnologie per la produttività, fra cui le interessanti soluzioni per l'aumento delle prestazioni e il bilanciamento dei consumi messe a punto da NVIDIA con la Serie 30 Mobility, sempre più persone iniziano ad affacciarsi ai notebook come dispositivi principali e dunque come veri e propri desktop replacement.

Cerchiamo dunque di capire quali siano i migliori approcci per preservare la longevità della batteria dei nostri portatili, in modo da poterli sfruttare in mobilità per quanti più anni possibile, soprattutto per via dell'enorme diffusione di soluzioni unibody come il nuovo MacBook Air M1, che non permettono un'agevole sostituzione di questa componente.

Le batterie dei nostri notebook sono in grado di supportare un numero limitato di cicli di ricarica senza subire pesanti compromissioni, motivo per cui il primo consiglio che possiamo dare è quello di porre in carica il dispositivo quante meno volte possibile, effettuando dei cicli completi e utilizzandolo fino a una soglia critica, vicina al 20% di autonomia residua. Esaurire totalmente la batteria invece potrebbe non giovare alla sua salute complessiva,

Questo dunque è il concetto alla base dei prossimi suggerimenti, volti principalmente a dilatare ancora di più la finestra fra un ciclo di ricarica e l'altro. Per prima cosa dunque possiamo visitare le Opzioni risparmio energia all'interno del Pannello di controllo e modificare di fino la combinazione di risparmio energetico fino a raggiungere un bilanciamento adeguato ai nostri scenari d'utilizzo.

Anche disattivare le principali opzioni di connettività nel caso in cui ci trovassimo in situazioni di totale disconnessione o di rete cablata potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per allungare la distanza fra un ciclo e l'altro.

Inoltre, mantenere il portatile all'interno di adeguati range di temperatura può senza dubbio aiutare a preservarne il suo ciclo vitale, quindi si potrebbe prestare particolare attenzione all'utilizzo intenso sotto il sole, benché l'utilizzo in queste condizioni non rappresenti una vera e propria controindicazione.