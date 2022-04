Come avere i principali contatti di WhatsApp sulla Home? Potreste averli già

Amici del cuore, parenti o contatti di lavoro. I nostri contatti preferiti, con cui passiamo tantissimo tempo su WhatsApp, possono essere raggiunti in pochissimi gesti, senza dover necessariamente attendere la notifica di un messaggio o aprire l'applicazione.

Infatti, esiste una scorciatoia incredibilmente efficace e che non necessita di particolari impostazioni da parte dell'utente, che ci permette, in maniera intelligente, di aprire la conversazione che desideriamo in pochi istanti.

Per farlo, è sufficiente sbloccare il dispositivo Android che utilizziamo per le nostre chiacchierate su WhatsApp, premere e tenere premuto sull'icona dell'applicazione e attendere la comparsa del menu opzioni relative alla stessa. In questa nuvoletta, su gran parte dei dispositivi, compariranno automaticamente i quattro contatti più utilizzati di recente, a rotazione e costantemente aggiornati a seconda delle nostre interazioni giornaliere.

Non è necessario, come già accennato, abilitare questa funzionalità o andare alla ricerca di particolari opzioni all'interno dell'app. Tra l'altro, a breve dovrebbero arrivare interessanti novità sui contatti non salvati su WhatsApp. Inoltre, se desideriamo collocare una conversazione sulla schermata principale, è sufficiente entrare nell'app, scegliere la conversazione, premere e mantenere premuto sulla stessa. A questo punto, in alto, compariranno una serie di opzioni. Scegliamo i tre puntini all'angolo in alto a sinistra e selezioniamo la voce "Crea collegamento diretto". A questo punto, potremo collocare l'icona con il nostro contatto preferito nel punto che desideriamo.

Ricordiamo che l'app di messaggistica di proprietà del gruppo Meta è al centro di un'importante rivoluzione. Dopo i messaggi effimeri, infatti, sono arrivate anche le reazioni ai messaggi su WhatsApp, un modo peculiare per manifestare il nostro interesse o gradimento alle affermazioni dei nostri amici.