Ecco come produrre più ossigeno su Marte! Ideata una nuova metodica

Uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Applied Physics ha individuato una nuova metodologia atta a produrre ossigeno su Marte in quantità superiori rispetto a quelle ottenute nell'aprile 2021 con l'esperimento Moxie ed il rover Perseverance.

La nuova ricerca coordinata da Vasco Guerra, ricercatore dell'Università di Lisbona, ha dimostrato che la tecnica sperimentata sulla Terra e basata sull'uso del plasma, ovvero sullo stato della materia che contiene particelle elettricamente cariche come gli elettroni, è del tutto valida per superare alcuni importanti ostacoli nella produzione di ossigeno su Marte.

Nello specifico, una problematica principale inerente la produzione di ossigeno sul pianeta rosso, è ad esempio il riuscire a separare l'ossigeno prodotto da una miscela di gas che contiene anche anidride carbonica e monossido di carbonio, in modo tale da poter essere utilizzato dall'uomo.

Grazie al plasma e ai suoi elettroni utilizzati come veri e propri proiettili, i ricercatori hanno trovato il modo per bypassare gli ostacoli. In poche parole, spiega il dott. Guerra, quando gli elettroni colpiscono una molecola di anidride carbonica, "possono decomporla direttamente o trasferire energia per farla vibrare". Sarà proprio questa energia ad essere impiegata in larga misura per la decomposizione dell'anidride carbonica e la conseguente produzione di ossigeno.

Si tratta di una nuova metodica, importante per poter sviluppare sistemi di supporto vitale, insieme alle sostanze fondamentali per ricavare combustibili, materiali da costruzione e fertilizzanti da affiancare a vere e proprie case che arriveranno su Marte, come quella visitabile a Bristol.