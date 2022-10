Come programmare e-mail su Gmail? Si possono inviare anche a distanza di anni

Dovete inviare una e-mail a un vostro collega di lavoro o studio, a un’azienda o a un parente tra qualche giorno e non volete dimenticarvene? Potete anche scrivere il messaggio ora e pianificare l’invio per una data futura! Ecco come programmare le e-mail su Gmail.

Dopo avere visto come bloccare gli indirizzi Gmail per salvarsi da spam e contatti indesiderati, torniamo sul servizio di posta elettronica della Grande G per spiegare come utilizzare un’altra funzionalità molto utile. La programmazione delle mail e facilmente accessibile: basta scrivere la e-mail desiderata al destinatario di interesse, anche con allegati, immagini o qualsiasi altro dettaglio e, nella fase finale, anziché premere su “Invia” bisogna cliccare sulla freccia accanto e poi su “Programma l’invio”.

Il sistema a questo punto proporrà tre opzioni base per l’invio tra qualche giorno o settimana, ma non manca la possibilità di selezionare altre giornate, orari, o addirittura passare a diversi mesi o anni successivi semplicemente tramite il calendario semplificato che apparirà sulla schermata del browser web.

Lo stesso vale per l’app Gmail: una volta scritta la e-mail basta premere sui tre punti verticali in alto a destra e poi su “Programma l’invio”, scegliendo dunque la data di propria preferenza.

