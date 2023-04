Come programmare un messaggio WhatsApp su iPhone? Non è complicato

Mentre Whatsapp si espande con gli audio effimeri, pare che Meta non abbia alcuna intenzione di implementare la programmazione dell'invio dei messaggi sul suo servizio di chat istantanea. Su iPhone, però, un trucchetto che in pochi conoscono permette agli utenti di programmare l'invio di messaggi Whatsapp: ecco come usarlo.

Per poter programmare l'invio di un messaggio su Whatsapp dal vostro iPhone, dovrete "smanettare" con l'app Shortcuts (o Comandi Rapidi in italiano). Sappiamo che non si tratta di un'applicazione molto conosciuta e molto utilizzata, specie dall'utente medio, ma Comandi Rapidi è un tool veramente utilissimo per chi possiede uno smartphone di Cupertino.

Una volta installata e aperta l'app Comandi Rapidi, dovrete spostarvi nel sotto-menu "Automazione". Da qui, toccate "Crea un'automazione personale". Quindi, selezionate la tipologia di automazione "Ora del giorno" e l'orario a cui volete che il vostro messaggio programmato venga inviato (per esempio, se volete inviare un "messaggio del buongiorno" ai vostri contatti, sceglierete le 8:00 del mattino). In questo stesso menù potete impostare periodicità e ripetizione dell'invio del messaggio, che così può essere replicato quante volte desiderate.

Toccate poi "avanti", e vi troverete nella tendina delle Azioni. Cliccate su "Aggiungi Azione" e cercate "Invia messaggi" su Whatsapp. Se usate molto spesso il servizio di messaggistica, questa azione si troverà immediatamente in cima alla tab dei suggerimenti, altrimenti dovrete cercarla manualmente tra le azioni connesse a Whatsapp nella tendina "app".

Fatto ciò, potrete scegliere cosa scrivere nel messaggio e il destinatario a cui inviarlo. Impostate tutte queste parti dell'automazione come meglio preferite e toccate su "Avanti", in alto a destra sullo schermo del telefono. Rivedete l'automazione che avete scritto nella pagina finale di riepilogo e cliccate su "Fine": avete programmato il vostro primo messaggio su Whatsapp!

Se volete ripetere la procedura per altri messaggi, ovviamente, non dovrete creare ogni volta una nuova automazione. Potrete semplicemente riutilizzare quella che avete già realizzato seguendo questa guida e modificando opportunamente orari di invio, destinatari e testo dei messaggi.