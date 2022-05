Come si pronuncia Ti nelle schede video NVIDIA? Ecco la versione "ufficiale"

Nel corso dell'evento dedicato alle nuove tecnologie dal palco virtuale del Computex 2022, NVIDIA ha annunciato il primo monitor a 500 Hz con G-SYNC e fatto un interessante punto della situazione sulle tecnologie presenti su notebook con grafica RTX.

Nel corso di quest'ultima digressione sul gaming in mobilità, è stato proprio Jeff Fischer a indugiare su un tema che farà sorridere più di qualcuno. Il nodo della questione riguarda la desinenza Ti e la sua pronuncia, un discorso che negli ultimi anni è divenuto decisamente polarizzante.

L'ispirazione per questa storia viene direttamente dai ragazzi di Prodigeek che, nel loro video dedicato all'evento NVIDIA, ci hanno fatto notare la curiosa pronuncia di Fischer o meglio, le pronunce.

Infatti, se come detto prima si tratta di un argomento polarizzante, tra chi pronuncia tai dal simbolo dell'elemento chimico del Titanio e chi, invece, preferisce lo spelling ti ai, il vicepresidente senior di NVIDIA non si pone il problema e... li pronuncia entrambi!

Come potrete ascoltare nel video in apertura, fissato al secondo in cui avviene "il misfatto", Fischer nomina dapprima la RTX 3080 Ti e poi la 3070 Ti alternando le due modalità. L'avrà fatto di proposito per chiudere la polemica una volta per tutte? Sta di fatto che il team verde ultimamente è divenuto molto attivo anche nel settore dei content creator, annunciando i nuovi laptop NVIDIA Studio con RTX 3080 Ti.