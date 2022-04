Come sarà il prossimo iPhone 14? Il presunto design trapela dal vivo

In seguito alle indiscrezioni relative ai dispositivi che dovrebbero finire fuori produzione dopo iPhone 14, gli appassionati stanno tornando a discutere di quest'ultima gamma. Infatti, è trapelato online il presunto design dei dispositivi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac (e come fatto notare da utenti come ShrimpApplePro su Twitter), sul social network cinese Weibo è comparsa una foto, che potete vedere in calce alla notizia, che sembrerebbe mostrare il look della prossima gamma di smartphone di Apple.

Quanto si vede nell'immagine è probabilmente legato ai produttori di cover, che potrebbero aver ricevuto in anteprima delle indicazioni in merito alle dimensioni e al design dei dispositivi appartenenti alla serie iPhone 14. In parole povere, queste realtà starebbero cercando di prepararsi all'arrivo dei nuovi smartphone e starebbero dunque cercando di "ricreare" quello che potrebbe essere poi il design finale dei modelli.

In ogni caso, quel che sembra emergere dalla foto è la presenza di comparti fotocamere simili a quanto già visto attualmente con gli iPhone, ma la questione più interessante è da ricercarsi nel fatto che non compare alcun iPhone mini. Infatti, questa volta ci sarebbero due modelli con pannello con diagonale di 6,1 pollici e due smartphone con display con diagonale di 6,7 pollici.

Per il resto, per quel che riguarda la parte anteriore, i modelli Pro dovrebbero adottare un design punch-hole, mentre i restanti iPhone 14 dovrebbero continuare a utilizzare un notch simile a quello attuale. Tuttavia, è chiaramente ancora troppo presto per arrivare a conclusioni e per il momento si tratta solamente di rumor. Staremo a vedere.