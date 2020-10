Come sarà il prossimo OnePlus Nord N10 5G? Tipster svela il possibile design

OnePlus Nord N10 5G e N100 sono attesi dai tipster per lunedì prossimo 26 ottobre 2020, anche se finora non è giunta alcuna conferma ufficiale dall’azienda di Pete Lau. Nel mentre, però, gli insider del settore hanno pensato di diffondere online lo sketch del possibile design che adotterà la versione N10 5G tanto attesa negli Stati Uniti.

È stato l’utente Max J ad avere diffuso tramite Twitter un render in penombra del design posteriore di OnePlus Nord N10 5G e, curiosamente, sembrerebbe essere molto simile a quello dello smartphone top di gamma OnePlus 8T uscito pochi giorni fa e da noi già recensito. Ciò che traspare principalmente è la presenza di angoli curvi e lati a cascata, ma anche di un modulo fotocamera rettangolare sempre con angoli curvi. Infine, Max J ha svelato la possibilità di vedere una variante blu in arrivo sul mercato.

Riprendendo invece il resto dei rumor apparsi in rete fino a oggi, OnePlus Nord N10 5G dovrebbe avere display FullHD+ da 6.49 pollici con refresh rate di 90Hz; SoC Qualcomm Snapdragon 690 5G accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione; lato fotocamera figurano un sensore principale da 64MP + ultra grandangolare da 8MP e due ulteriori lenti da 2MP, perfetti per le dimensioni del modulo visibile nell’immagine in calce all’articolo. Infine, il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 400 dollari.

Ma OnePlus starebbe pensando anche al prossimo flagship OnePlus 9, il quale potrebbe addirittura arrivare a marzo 2021.