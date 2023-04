Come proteggere le foto con password su iPhone? È semplice

Con iOS 16, Apple ha puntato tutto sulla privacy dei suoi utenti, introducendo svariate novità per i possessori di un Melafonino che tengono più alla sicurezza dei dati immagazzinati nello smartphone. Qualcuno, però, potrebbe non sapere che ora è possibile proteggere le foto sull'iPhone con una password: ecco come si fa.

Partiamo da un dato di fatto, ovvero che, al momento, è impossibile mettere una password all'app Foto. iPhone, a differenza di alcuni smartphone Android, non vi permettere di farlo. Tuttavia, con un paio di accorgimenti sarà possibile salvare tutte le foto "private" in un album nascosto ad occhi indiscreti.

Per prima cosa, aprite Foto e recatevi nell'album che contiene le immagini da nascondere. Selezionate tutte le fotografie e i video "incriminati" e, successivamente, l'icona con tre puntini che trovate nell'angolo in basso a destra dell'app. Cliccate dunque su "Nascondi", così da nascondere tutte le foto che non volete che siano liberamente visibili a chiunque ottenga il vostro iPhone da sbloccato.

Fatto ciò, recatevi nelle Impostazioni. Qui, scendete fino a "Foto" e cliccate sul nome dell'app. Si aprirà il sottomenu di Foto, dal quale potete controllare diverse opzioni relative all'applicazione. Quella che più ci interessa, in questo momento, si chiama "Usa Face ID" (o "Usa Touch ID" se avete un device di vecchia generazione): si tratta di un toggle, che dovrete attivare.

L'attivazione di quest'ultimo bloccherà automaticamente le cartelle "Nascosti" e "Eliminati di Recente", che potranno così essere aperte solo con lo sblocco tramite Face ID o Touch ID. Per raggiungere queste cartelle, infine, vi basterà recarvi nella schermata "Album" di Foto e scorrere fino al fondo della pagina. Le vostre foto sono ora al sicuro! Se volete imparare ad usare il vostro Melafonino come dei veri professionisti, però, dovete anche sapere che potete controllare l'iPhone con mouse e tastiera.