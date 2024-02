Come proteggere l'indirizzo IP durante le chiamate su WhatsApp? Basta poco

Dopo aver indicato la questione interoperabilità per WhatsApp, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede all'applicazione di messaggistica istantanea di casa Meta. Infatti, potreste non essere a conoscenza di una possibilità di sicurezza riguardante la protezione dell'indirizzo IP durante le chiamate.

Tra l'altro, attivare quest'opzione a partire dall'applicazione per dispositivi mobili del servizio, ad esempio quella ottenibile dal Play Store di Google per Android, risulta un gioco da ragazzi. Infatti, una volta avviata l'app di WhatsApp, quel che potreste voler fare è premere sull'icona dei tre puntini collocata in alto a destra, andando poi a selezionare la voce "Impostazioni".

In questo modo, dopo aver fatto tap sul riquadro "Privacy", potrete scorrere la pagina fino a quando non raggiungete la voce "Avanzate", usualmente collocata appena sotto a quella "Lucchetto chat". In ogni caso, la descrizione non lascia spazio a troppi dubbi: "Proteggi l'indirizzo IP durante le chiamate".

Una volta attivata quest'opzione, le chiamate WhatsApp che effettuerete mediante il dispositivo coinvolto verranno dunque reindirizzate in modo sicuro attraverso i server di WhatsApp. Va detto che questo potrebbe far perdere un po' di qualità, ma capite bene che viene data priorità alla sicurezza. In ogni caso, potreste voler approfondire direttamente le linee guida ufficiali di WhatsApp per ulteriori dettagli.