Come proteggere lo schermo dello smartphone dai graffi? Alcuni consigli

La protezione dello smartphone è su più livelli. Da una parte è possibile tenere al sicuro il proprio device lato software, facendo attenzione a installare le app giuste e a utilizzarle correttamente. Dalla parte opposta, abbiamo la cura e la manutenzione dell'hardware del telefono, che passa anche (e soprattutto) per quella del suo display.

In particolare, i graffi sullo schermo dello smartphone sono un problema annoso per tutti coloro che possiedono un device di nuova generazione: essi peggiorano l'esperienza utente, rendendo più difficile utilizzare il dispositivo e peggiorando la resa dello schermo. Al contempo, i graffi riducono il valore di rivendita del prodotto, pur senza renderlo completamente inutilizzabile. Ecco dunque come fare per evitare i graffi sul display del proprio telefono.

La prima cosa da fare, non c'è neanche da dirlo, è quella di acquistare e applicare una pellicola protettiva per lo schermo del vostro smartphone. Alcuni device, specie nella fascia media e in quella bassa, arrivano con una pellicola già incollata sul display, che sicuramente può evitare qualche graffio superficiale. Se avete uno smartphone top di gamma, invece, il consiglio è quello di utilizzare una buona pellicola in vetro temperato o simili, magari installata da un professionista.

Altro investimento "collaterale" all'acquisto di un nuovo smartphone è un custodia protettiva per il telefono. Per evitare i graffi, ovviamente, la scelta migliore sono le custodie a portafoglio. Se le considerate antiestetiche, però, potete comunque acquistare una protezione in silicone o in altri materiali, che vi permetterà sicuramente di evitare qualche graffio indesiderato mentre tenete il dispositivo in tasca.

Per quanto riguarda i consigli "pratici", uno è quello di fare attenzione ai prodotti utilizzati per la pulizia dello smartphone. No, non vi servirà il panno di Apple da 25 Euro per evitare graffi durante la pulizia del device, ma almeno fate attenzione al fatto che lo straccio che utilizzate non presenti rischi per lo schermo dello smartphone.

Infine, fate attenzione a dove mettete lo smartphone! Se lo tenete in tasca, ricordatevi di fare in modo che stia lontano dalle chiavi di casa e dell'auto, ma anche da monete ed eventuali altri utensili come coltellini e apribottiglie. Se volete appoggiare il dispositivo su una superficie, per prima cosa non posizionatelo mai a "schermo in giù", ammesso che non abbiate una cover che "solleva" il display evitando il contatto diretto con la superficie. In generale, poi, evitate materiali come sassi, cemento e sabbia, che rischiano di causare micrograffi al device.