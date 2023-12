Come proteggersi dalle false consegne online? Lo spiega Avast

In seguito alla spiegazione di Avast sulla questione furto di identità, gli esperti di sicurezza del popolare antivirus sono tornati a mettere in guardia gli utenti da un altro fenomeno che sta purtroppo dilagando online. Si fa riferimento alle truffe relative alle false consegne.

A tal proposito, a inizio dicembre 2023 gli utenti che dispongono di Avast Antivirus installato sul proprio computer hanno visto comparire, all'apertura di quest'ultimo, alcune schede informative sull'argomento. È in questo contesto che viene spiegato che i criminali informatici stanno utilizzando sempre di più false notifiche che cercano di trarre in inganno gli utenti, facendo credere a questi ultimi che ci sia un pacco in consegna (cosa che ovviamente può "fare gola").



"Naturalmente tutto ciò che vogliono è il tuo denaro", scrive direttamente il Laboratorio delle Minacce Avast nella prima scheda informativa, ricordando che in questi casi usualmente i malintenzionati tentano di farsi pagare per un fantomatico "sblocco" di un pacco. Per fortuna, però, prestando un po' di attenzione risulta possibile proteggersi in autonomia da queste truffe, anche in vista del periodo festivo, in cui si prevede purtroppo una certa diffusione di situazioni di questo tipo.

Ebbene, quello che si può fare in questi casi è ragionare per bene e soprattutto evitare di farsi prendere dalle "urgenze". I malintenzionati sono infatti soliti cercare di chiedere subito o comunque in modo rapido un pagamento (oppure l'inserimento di dati), cosa che risulta un primo campanello d'allarme, visto che ci sono ben poche probabilità di essere contatti in questo modo da chi deve effettivamente consegnarvi un pacco.

Un'altra questione importante è poi tenere traccia degli ordini che avete fatto, cosa che si può fare tranquillamente da tutti i principali store e-commerce. In questo modo, saprete sempre con precisione cosa avete ordinato e difficilmente prenderete sul serio richieste di questo tipo. Insomma, Avast consiglia di mettere in atto il pensiero critico e avere una sana dose di cautela, soprattutto se di mezzo c'è la richiesta di un pagamento o dell'inserimento di dati. Una sorta di regola del caffè, dunque.



Per il resto, Avast spiega che quello delle false consegne è un fenomeno che si sta purtroppo diffondendo a livello globale. "Stiamo assistendo a un numero impressionante di attacchi informatici a livello globale. Finora, 1/3 dei nostri utenti ne è stato vittima. Di questi attacchi, l'80% consiste in attacchi di social engineering e tra questi la truffa dei pacchetti è particolarmente diffusa", scrive il Laboratorio delle Minacce Avast. Insomma, capite bene che in un contesto di questo tipo è giusto prendere le dovute precauzioni.