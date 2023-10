Come proteggersi dal furto di identità? Lo spiega Avast Antivirus

Non c'è solamente la cosiddetta truffa WhatsApp del nipote ad attirare l'attenzione in ambito informatico. A tal proposito, Avast Antivirus sta ora mostrando delle schede informative relative al fenomeno del furto di identità, che dalle analisi degli esperti di cybersecurity risulta purtroppo in forte aumento.

È proprio per questo motivo che il noto programma antivirus sta mettendo in guardia i suoi utenti. La prima scheda informativa comparsa a ottobre 2023 indica infatti che le minacce di furto di identità sono in continuo aumento negli ultimi mesi (+36% a livello globale negli ultimi 6 mesi, secondo il Laboratorio delle Minacce Avast).



Più precisamente, ciò a cui si fa riferimento sono "attacchi che possono portare al furto di identità", dagli spyware al furto di password, passando per il phishing: in generale si tratta di minacce riguardanti la raccolta di dati personali. In questo contesto, Avast fa sapere che in media blocca 19 attacchi al secondo in tutto il mondo. Questi possono essere più o meno gravi, a seconda delle informazioni ottenute dai malintenzionati.

Tuttavia, gli esperti di sicurezza informatica indicano che è sempre giusto proteggersi al meglio. Qui entrano in gioco i consigli di Avast, che vanno chiaramente oltre a quelle situazioni in cui il furto di identità parte da una violazione di dati (scenario in cui non è possibile fare poi così tanto, se non tenere monitorata la situazione e cercare di "blindare" gli account). Più che consigli si fa riferimento insomma a precauzioni che si possono adottare mentre si fa uso del Web.

Avast indica dunque di evitare link sospetti, esaminare le email strane, visitare solamente siti Web affidabili ed evitare il download di file da fonti sconosciute. In linea generale, adottare abitudini online votate alla cautela può rappresentare un buon modo per restare fuori perlomeno da alcune problematiche di base.



Un'altra questione da tenere d'occhio sono le segnalazioni relative alle violazioni di dati, ad esempio quelle che vengono pubblicate su portali come Have I Been Pwned (quest'ultimo consente, ad esempio, di verificare se il proprio indirizzo e-mail è finito al centro di data breach). Se si scopre di essere coinvolti, Avast consiglia di cambiare password e impostare degli avvisi relativi, ad esempio, agli accessi a un account.

Gli esperti di cybersecurity consigliano poi di monitorare i segnali di furto di identità, ad esempio fatture per oggetti che non sono mai stati acquistati, agendo subito nel caso in cui si ritenga che ci siano i presupposti. Oltre a questo, Avast ricorda di dare uno sguardo attento agli URL (presenti nella barra degli indirizzi collocata in alto all'interno del browser), visto che alcuni siti Web fasulli potrebbero presentare un'interfaccia che cerca di emulare quella di portali più blasonati ma non riuscire invece a presentarsi con un "URL ufficiale".



Attenzione inoltre alle e-mail poco professionali che chiedono dati: anche se potrebbe sembrare che arrivino da qualche realtà ben nota, in realtà si tratta tipicamente di truffe. Infine, Avast conclude le schede informative ricordando che "se qualcosa va storto, ci sono sempre risorse e persone su cui puoi contare per superare i momenti difficili". Per il resto, se siete interessati ad approfondire la questione oltre alle schede informative comparse a coloro che utilizzano il popolare antivirus, potreste voler dare un'occhiata anche a quanto indicato direttamente mediante il portale ufficiale di Avast, visto che quest'ultima propone soluzioni per ottenere ulteriore protezione da fughe e violazioni di dati.