Come proteggersi dalle truffe al Black Friday e Cyber Monday? I consigli degli esperti

Il Black Friday e Cyber Monday 2022 rappresentano occasioni ghiottissime per fare regali ai propri cari, ma anche per i malviventi informatici che sono pronti a colpire gli utenti meno esperti nel tentativo di rubare i dati e soldi sulle carte. I ricercatori di Check-Point per questo motivo hanno preparato un prontuario per difendersi.

I consigli da seguire sono sei, e li riportiamo così come delineati dai ricercatori di sicurezza:

Acquistare sempre da una fonte autentica e affidabile: l'ideale è digitare il link dello store da cui volete acquistare il prodotto, direttamente nel motore di ricerca. Cliccare su un link inviato via e-mail senza conoscerne l'origine potrebbe essere pericoloso. Attenzione ai domini fasulli: è molto importante prestare attenzione ai link e ai domini delle pagine web in cui entriamo. Gli errori di ortografia o i nomi sbagliati sono un indizio per i quali le pagine visualizzate sono state create per attaccare gli utenti che ci entrano. Le offerte irresistibili sono sempre troppo belle per essere vere: controllate diversi siti per vedere se l'offerta è reale o meno. Uno sconto insolito su un prodotto molto richiesto potrebbe essere un chiaro indicatore di una truffa. Cercate sempre il lucchetto nei siti web: i siti che presentano la dicitura HTTPS invece di HHTP sono i siti sicuri e autentici. Inoltre, avranno un lucchetto posto davanti a essi per distinguerli dagli altri. Entrare solo in questi siti perché sono quelli che rispettano gli standard di sicurezza internazionali. Disporre di soluzioni di sicurezza per gli endpoint: dovreste disporre di tali soluzioni di sicurezza anche per la vostra posta elettronica. Con questa misura è possibile prevenire molti attacchi informatici e leak. Attenzione alle e-mail di reimpostazione della password: soprattutto quando il volume di traffico online è al massimo, se ricevete un'e-mail per reimpostare la password non richiesta, visitate sempre direttamente il sito web. Quindi non cliccate sui link e cambiate la vostra password per sicurezza.

“Black Friday e Cyber Monday sono ottime opportunità per tutti coloro che vogliono acquistare prodotti scontati. Ma, allo stesso tempo, offrono ampi spazi di azione ai criminali informatici. È bene che tutti gli utenti adottino azioni preventive per riuscire a riconoscere le truffe informatiche, il phishing e quelle offerte ‘troppo belle’ per essere vere”, afferma Pierluigi Torriani, Security Engineering Manager di Check Point Software. “In questo tipo di giornate, abbiamo riscontrato la tendenza degli hacker a impersonare le aziende coinvolte in queste offerte speciali, come le compagnie di delivery, i brand o gli store per colpire l’utente finale. È sempre necessario fare attenzione prima di cadere in questi raggiri e prevenire le possibili truffe online.”