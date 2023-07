Come provare l'IA di Meta Llama2 via chatbot? Si può fare anche in Italia

Non è passato molto dal rilascio dell'IA Llama 2 di Meta, che strizza l'occhio principalmente al mondo commerciale e ai ricercatori. Non tutti potrebbero però sapere che di fatto è possibile conversare con un chatbot di questo tipo anche dall'Italia, potendo dunque per certi versi mettere alla prova il modello IA di Zuckerberg e soci.

La possibilità è offerta dalla startup Hugging Face, che rientra tra le terze parti che possono offrire l'accesso a Llama 2. In questo contesto, il modello è stato dunque implementato in una demo accessibile da browser Web. Più precisamente, il tutto è legato a una sezione apposita del portale ufficiale di Hugging Face, che mette a disposizione l'accesso a quello che viene denominato "Llama2 70B Chatbot".

Certo, si tratta solamente di una versione dimostrativa, ma capite bene che di fatto si fa riferimento a un modo per rendere accessibile a tutti il modello di intelligenza artificiale rilasciato da Mark Zuckerberg e soci. Tra l'altro, chiedendo al chatbot "Puoi parlare in italiano?", quest'ultimo riesce già a intraprendere conversazioni nella nostra lingua, quindi anche un utente che non conosce bene l'inglese può procedere nelle conversazioni, nonostante chiaramente il modello sia stato "addestrato" principalmente in inglese.

In ogni caso, Hugging Face spiega che "Llama 2 viene rilasciato con una licenza comunitaria molto permissiva ed è disponibile per uso commerciale". Inoltre, la startup fa sapere di aver "collaborato con Meta per garantire un'integrazione fluida nell'ecosistema Hugging Face". Di mezzo c'è il rilascio di "12 modelli ad accesso aperto". Insomma, il mondo dell'IA sta continuando a effettuare passi in avanti non di poco conto.