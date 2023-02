Come provare Microsoft Bing con ChatGPT potenziato in Italia: è disponibile

La nuova era dei motori di ricerca è qui. Microsoft ha lanciato ChatGPT potenziato su Bing e la sfida con Google non potrà che farsi sempre più "agguerrita" d'ora in poi. In questo contesto, a pochi minuti dall'evento che ha tenuto col fiato sospeso gli appassionati del mondo Tech, il nuovo Bing è stato lanciato anche in Italia.

Come promesso da Satya Nadella e soci direttamente in quel di Redmond, infatti, la giornata del 7 febbraio 2023 segna l'avvio di una fase di preview limitata. In parole povere, risulta per il momento possibile mettere alla prova un ristretto numero di domande, registrandosi poi eventualmente alla lista d'attesa per ottenere maggiori informazioni in futuro.

In ogni caso, ciò che vi basta fare è raggiungere la pagina principale di Bing, in cui vedrete comparire al centro un apposito "banner" che vi indicherà che è disponibile la nuova versione del motore di ricerca. Se volete effettuare un test rapido con domande preimpostate, potete banalmente utilizzare le frecce presenti a lato e premere sul pulsante "Prova", così da veder comparire sulla destra il box legato alla risposta IA di Bing, che si affianca ai classici risultati di ricerca.

Per il resto, provando a premere sul pulsante "Let's Chat" o sulla scheda "Chat" aggiunta in alto al motore di ricerca, per il momento si viene solamente accolti da uno screenshot di presentazione della modalità conversazionale, seguito dall'invito a entrare nella lista d'attesa. Per maggiori informazioni sulla novità e per la possibilità di testare ulteriori domande preimpostate, invece, è stata predisposta un'apposita pagina del sito Web di Bing, in cui sono presenti tutti i dettagli del caso.

Insomma, per ora si fa riferimento a una fase limitata, ma anche in Italia si può già dare una prima occhiata alle potenzialità del nuovo Bing e ottenere informazioni in merito. Per il resto, ricordiamo che, durante l'evento, Microsoft ha spiegato che l'estensione a milioni di persone avverrà nel corso delle prossime settimane.