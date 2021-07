Come provare Windows 11 sui PC non compatibili? Ecco il metodo gratuito

Il rilascio ufficiale del nuovo sistema operativo Microsoft si sta avvicinando sempre di più. Se siete fra coloro che desiderano provare Windows 11 in anteprima con il programma Insider, rispettando o meno i requisiti minimi, siete nel posto giusto.

Dovete sapere che la prima build in anteprima per il canale Insider è già disponibile da qualche giorno. Se volete provarla, vi suggeriamo di dare un’occhiata agli step fondamentali per ricevere l’aggiornamento su Windows 10.



Come già ampiamente annunciato dalla stessa Microsoft, Windows 11 sarà infatti disponibile sia in versione standalone che come aggiornamento per Windows 10. La particolarità della prima build, poiché non è possibile garantire che sarà possibile beneficiare di questo workaround anche nelle versioni successive, è che allo stato attuale i requisiti fondamentali, fra cui anche il controllo della presenza del TPM 2.0, sono aggirabili tramite l’aggiunta di alcune chiavi specifiche all’interno del registro di sistema.



Prima di proseguire, ricordiamo che tali modifiche possono avere un impatto sul corretto funzionamento del vostro PC, dunque si suggerisce di avventurarsi in questa guida solo se si è consapevoli di ciò che si sta facendo.



Per prima cosa, dovremo accedere alla console per l’esecuzione dei comandi, accessibile digitando cmd nel box di ricerca di Windows 10 ed eseguire il tool con i privilegi di Amministratore. Una volta all’interno del Prompt dei comandi, sarà sufficiente eseguire questi comandi in sequenza, incollandoli uno alla volta:



reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsSelfHostUISelection /v UIBranch /t REG_SZ /d "Dev" /f

reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsSelfHostUISelection /v UIContentType /t REG_SZ /d "Mainline" /f

reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsSelfHostUISelection /v UIRing /t REG_SZ /d "External" /f

reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsSelfHostApplicability /v BranchName /t REG_SZ /d "Dev" /f

reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsSelfHostApplicability /v ContentType /t REG_SZ /d "Mainline" /f

reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsSelfHostApplicability /v Ring /t REG_SZ /d "External" /f



Inviato anche l’ultimo commando, al prossimo riavvio del PC dovrebbe comparire correttamente l’opzione di aggiornamento relativa a Windows 11 direttamente all’interno di Windows Update.



A proposito di compatibilità, di recente un portavoce di Microsoft ha deciso di togliere il velo sulle motivazioni che si nascondono dietro quest’inedita strategia del colosso di Redmond, spiegando quante e quali sono le ragioni per cui Windows 11 richiederà dei prerequisiti così stringenti.