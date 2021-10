Come pubblicare post su Instagram da PC? Arriva anche in Italia la funzione

Tra le numerose novità di Instagram annunciate qualche giorno fa, c'è anche la possibilità di pubblicare foto e post sulla piattaforma direttamente da PC. Ebbene, con il rollout ancora in corso, dalla giornata di oggi la funzione è arrivata anche in Italia.

Se volete publicare un post su Instagram direttamente dal vostro PC, non dovrete fare altro che collegarvi al sito di Instagram dal browser, inserire i vostri dati e quindi effettuare il login.

A questo punto in alto a destra vedrete comparire un popup che vi informerà di questa possibilità. Inoltre, a fianco dell'icona Home e della freccia per accedere al sistema di messaggistica istantanea Instagram Direct, vedrete un quadrato con il simbolo "+", che è simile alla controparte presente sull'app per iOS ed Android.

Ebbene, cliccandoci sopra avrete la possibilità di creare un post e vi si parerà dinanzi una finestra che chiederà di trascinare le foto ed i video da caricare, o di selezionarmi manualmente tramite il pulsante blu "seleziona dal computer".

La procedura riprende quella dell'app mobile di Instagram, ma si tratta senza dubbio di un'ottima aggiunta soprattutto per coloro che utilizzano Instagram per scopi lavorativi o per i fotografi che vogliono condividere sui loro profili gli scatti modificati su PC.

Secondo le ultime indiscrezioni, Instagram starebbe anche per aumentare la durata massima delle Storie.