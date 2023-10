Come pubblicare su TikTok da Twitch? Adesso si può fare direttamente

Dopo avervi spiegato come impostare i promemoria su TikTok, ecco un'altra guida che risulterà particolarmente utile per tutti i content creator (o aspiranti tali) presenti sulla piattaforma social più utilizzata al mondo. Lo sapete che, da qualche giorno a questa parte, è possibile postare video su TikTok direttamente da Twitch?

Come spiega The Verge, TikTok ha lanciato la funzione Direct Post, basata su una nuova API di content posting che permette di pubblicare video e altri contenuti direttamente su TikTok da una serie di piattaforme di editing video e audio, nonché da alcuni popolari servizi di streaming. Tra i software compatibili, in particolare, abbiamo Adobe Premiere Pro, ma anche (e soprattutto) Adobe Express e CapCut, le due app più utilizzate dai creatori di contenuti che editano i propri video su smartphone.

Accanto a queste ultime, addirittura, sarà possibile esportare le proprie clip direttamente da Twitch su TikTok, pubblicando così i momenti salienti delle proprie live anche sul social network di ByteDance. Per utilizzare la funzione di Direct Post, in particolare, gli utenti dovranno collegare il proprio account TikTok con una o più delle piattaforme già citate, che hanno già implementato la nuova API del social network tra i propri servizi.

Dopo aver collegato il proprio account TikTok a quello di Adobe, CapCut o Twitch, i content creator potranno impostare le specifiche del video direttamente dalle app terze, scegliendo per esempio quali fasce di pubblico potranno visualizzarlo, se attivare o meno i sottotitoli e via dicendo. Addirittura, se l'utente utilizza dei tool di gestione dei video, egli potrà sfruttare questi ultimi per programmare l'uscita dei propri contenuti all'orario che più desidera.

In futuro, ha aggiunto TikTok, la funzione sarà estesa anche alle fotografie: per ora, invece, essa riguarda solo i video brevi e i formati più lunghi (quelli al di sopra del minuto, per intenderci).