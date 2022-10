Come pulire le AirPods? I consigli ufficiali di Apple per custodia e auricolari

Sono ufficiali da qualche settimana le AirPods Pro 2 e vari utenti le hanno già ricevute. Tuttavia, essendo degli accessori indossabili, sono inclini a raccogliere polvere o altro, e necessitano di una pulizia continua. Ma come si puliscono?

Apple ha pubblicato da tempo un documento ufficiale relativo a tutti i modelli. Il consiglio principale che viene dato agli utenti di è pulire delicatamente le superfici esterne degli AirPods utilizzando una salvietta con alcol isopropilico al 70% o alcol etilico al 75%. Queste non devono essere utilizzate sulla griglia altoparlante o sulla fascia traforata dell’archetto e sui cuscinetti nel caso delle AirPods Pro Max. Viene caldamente e categoricamente anche sconsigliato di usare prodotti contenenti candeggina o perissido di ossigeno.

Nel caso delle AirPods ed AirPods Pro, è anche sconsigliato di metterle sotto l’acqua corrente, e se “vengono esposti a sostanze che possono causare macchie o altri danni, ad esempio saponi, shampoo, balsami, lozioni, profumi, solventi, detergenti, acidi o alimenti acidi, repellenti per insetti, creme solari, oli o tinture per capelli” bisogna pulirli con un panno inumidito con acqua dolce per poi lasciarli asciugare prima di riporli nella custodia. La griglia metallica del microfono e degli altoparlanti invece deve essere pulita con un cotton fioc, mentre il coprauricolare può essere risciacquato con acqua a patto di rimuoverlo dagli AirPods.

Per quanto riguarda la custodia, invece, ci si deve affidare ad un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi e se necessario inumidito con alcol isopropilico.

Tutte le raccomandazioni sono disponibili direttamente sul sito di Apple.