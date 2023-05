Come pulire la cache di Discord? Basta poco tempo su PC e Android

Più tempo utilizziamo un'app e più la cache di queste applicazioni tende a crescere, tanto da richiedere, talvolta, la pulizia per migliorarne stabilità e affidabilità. Oggi parleremo nello specifico di Discord, dopo avervi illustrato come pulire la cache di Google Drive.

Il processo è piuttosto semplice e su Android non richiede particolari accortezze rispetto al procedimento già illustrato in altri frangenti. Per questo, basterà sbloccare il vostro smartphone o tablet, andare nelle Impostazioni e scorrere fino ad App. A questo punto, selezionate Mostra tutte le app e successivamente andate alla ricerca di Discord. Da qui, entrando nella sezione Spazio di archiviazione e cache avremo la possibilità di decidere se svuotare la cache, ovvero ciò che interessa a noi, oppure eliminare tutti i dati, ma attenzione poiché quest'ultimo comando comporterà la perdita di tutti i dati personali e l'inizializzazione dell'app al suo stato originale.

Quanto alla versione PC del client Discord, dovrete innanzitutto chiudere completamente l'app e assicurarvi che non sia in esecuzione in background (dalle icone in basso a destra, vicino all'orologio).

A questo punto, aprite la cartella AppData, solitamente collocata in questa posizione:

C:Users omeutenteAppData

Inoltre, ricordiamo che questa cartella è nascosta di default quindi dovrete prima di tutto visualizzare cartelle e file nascosti su Windows.

Una volta aperta la cartella AppData, andate alla ricerca della sottocartella Roaming e poi Discord. Ora, non dovrete fare altro che aguzzare la vista, selezionare le cartelle Cache, Code Cache e GPUCache ed eliminarle, spostandole nel cestino oppure in maniera definitiva tramite la combinazione Maiusc + Canc.