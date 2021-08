Come pulire uno smartphone con Android? Ecco la differenza fra ripristino e reimpostazione

Abbiamo da poco scoperto come recuperare le chat di Whatsapp, pratica essenziale quando siamo in procinto di cambiare smartphone ma particolarmente utile anche in caso di pulizia profonda del dispositivo. Ma come si pulisce un telefono Android? Ecco la differenza fra le varie modalità.

Naturalmente, questa guida si pone come obiettivo quello di illustrare le varie modalità di ripristino e come raggiungere la relativa voce nel menu dello smartphone. Qualunque tipo di attività di backup andrà effettuata prima di avviare questa procedura.

Per prima cosa rechiamoci nelle impostazioni dello smartphone, raggiungibili dalla schermata Home abbassando la tendina delle notifiche e selezionando l'icona a forma di ingranaggio presente solitamente sotto al cursore della luminosità. In alternativa sarà possibile navigare all'interno del menu delle applicazioni fino alla voce Impostazioni.

A questo punto dovremo scorrere fino alla voce relativa al Sistema, Avanzate o, in alternativa, direttamente Backup e Ripristino. Non esiste una regola ferrea poiché ogni produttore avrà un suo metodo di categorizzazione.

Una volta all'interno del sottomenu di reimpostazione o ripristino di sistema, troveremo almeno due voci:

Reimpostazione

Con questo termine si intende un reset di tutte le impostazioni di fabbrica, che comporta dunque anche la perdita delle password del WiFi, i dispositivi Bluetooth associati e, qualora specificato, anche le impostazioni relative alle applicazioni.

Ripristino dati di fabbrica

Il telefono verrà riportato al suo stato originale, eliminando tutte le applicazioni e, selezionando l'apposita opzione, anche la memoria interna. In questo modo il telefono sarà del tutto simile a quando è stato acquistato e potrebbe richiedere diversi minuti e alcuni riavvii automatici ma l'esperienza complessiva verrà riportata al suo punto di partenza, garantendo al contempo, nella maggior parte dei casi, un miglioramento delle prestazioni.

Se invece siete ancora in dubbio sull'aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo di Google, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida sull'importanza dell'aggiornamento ad Android 11.