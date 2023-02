Come si pulisce un visore VR? È molto facile ed è fondamentale farlo

Chi utilizza frequentemente i visori per la realtà virtuale incorrerà sicuramente in un problema non indifferente dopo qualche ora di gioco: mantenere immacolato il dispositivo. Per farlo bisogna pulirlo regolarmente, ma come si fa? Ve lo spieghiamo noi: ecco come si pulisce un visore VR.

Farlo è molto importante, non solo per custodire come si deve la costosa periferica, ma anche per una questione di igiene personale, specie se lo stesso visore viene utilizzato da più persone e, dunque, entra in contatto con più volti e capelli, ovvero batteri e germi.

Prima di tutto è importante munirsi degli “attrezzi del mestiere”: sapone delicato (o soluzioni detergenti simili), un panno morbido (o salviette) e, magari, un cotton fioc. Il detergente non aggressivo va utilizzato per pulire soprattutto le superfici di appoggio del viso, che si consiglia di coprire con una cover in silicone: nel caso del Meta Quest 2 si trova già incluso in confezione. In questo modo, non solo l’utilizzo avviene più igienicamente, ma la pulizia può essere effettuata con estrema facilità.

I panni in microfibra e le salviette, in quanto non ruvidi o abrasivi, sono consigliati per coprire l’intera superficie delle cuffie, mentre il cotton fioc può servire per raggiungere i punti meno accessibili.

Per pulire le lenti servono i panni dati quando si acquistano gli occhiali, senza avvalersi di detergenti chimici – salvo quelli eventualmente consigliati dal produttore dell’headset stesso. Se utilizzate lenti graduate con il visore, invece, una soluzione consiste nel rimuovere le lenti e lavarle sotto acqua corrente tiepida con un po’ di sapone, per poi pulirle con un panno sempre non ruvido utilizzando un movimento circolare.

Per il resto, ogni visore richiede un’attenzione dedicata avendo un form factor unico; quelle da noi fornite restano linee guida generali.

