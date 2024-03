Come si pulivano gli antichi romani dopo essere andati alla toilette?

Gli antichi romani sono stati fra i popoli che hanno rivoluzionato di più l'ingegneria, l'idraulica, l'architettura civile e militare. Tra le grandi innovazioni che hanno inventato abbiamo però anche i gabinetti pubblici, spesso poco considerati dagli storici dei secoli passati.

I romani si facevano vanto di essere stati i primi a introdurre nelle città un sistema fognario degno di questo nome ed erano ancora più fieri di essere stati i primi a inventare i gabinetti pubblici, durante il regno di Vespasiano.

C'è una domanda tuttavia che ancora aleggia tra gli appassionati di storia, che raramente trova una risposta nei libri e nei saggi che è possibile trovare comunemente in biblioteca o in libreria. Come facevano i romani a pulirsi, dopo che avevano espletato i loro bisogni?

Oggi abbiamo la carta igienica (che abbiamo visto scomparire dagli scaffali dei supermercati durante la scorsa pandemia), il bidet e la doccia, ma un tempo gli antichi romani non disponevano di questi lussi né potevano utilizzare le numerose fontane pubbliche per darsi un contegno. Fortunatamente un'invenzione giunse in aiuto dei romani.

Per pulirsi il sedere, i romani infatti cominciarono ad usare dei lunghi bastoni, la cui punta veniva ricoperta da delle speciali spugne naturali, raccolte nel Mediterraneo, impregnate di acqua salata o di aceto. Un secchio contenete questi due liquidi veniva inoltre solitamente posto accanto al gabinetto (come avviene per il nostro spazzolone), in modo tale che ciascuno avesse la possibilità di detergersi.

Questo bastone veniva chiamato "Tersorium", di cui è possibile vedere delle repliche in vari musei.

All'interno dei condomini che sorgevano nella capitale, i più poveri condividevano questo strumento, causando non pochi problemi, mentre chi se lo poteva permettere ne acquistava uno personale, che poteva anche essere decorato. I senatori e gli amministratori invece, che avevano solitamente un gabinetto privato, usavano un bastone che utilizzava la lana al posto delle spugne di mare.

Seppur l'acqua di mare e l'aceto contribuissero ad uccidere i parassiti, a causa della pratica di condividere questo strumento con varie persone, le malattie intestinali erano all'ordine del giorno, diffondendosi a macchia d'olio finché la situazione divenne così tanto grave che i medici del tempo cominciarono a consigliare ai cittadini di risparmiare, per acquistare almeno un tersorium per famiglia.

Se pensate che pulirvi con un bastone sia difficile, dovreste sapere che gli antichi greci si pulivano in una maniera ancora più grezza e disgustosa. Tutti gli abitanti del Peloponneso e della Magna Grecia per compiere questa operazione usavano infatti dei ciottoli noti come Pessoi o Ostraka, che oltre a non avere sempre dei bordi levigati erano anche particolarmente controproducenti se soffrivi di vari problemi sanitari.

Cercando di pulirsi come potevano, molti greci si ferivano nell'operazione. Una situazione che è stata persino immortalata su una tazza di 2700 anni fa.

Un recente studio oggi invece dimostra che tirare lo sciacquone nei gabinetti pubblici è controproducente. Facendo così si rischia infatti di inalare gli odori e le molecole provenienti dalle feci degli estranei, un fattore che mette in serio pericolo la nostra salute.