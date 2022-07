Come fare i Q&A anonimi su Instagram? Tutto ciò che dovete sapere sul fenomeno del momento

Da diversi giorni influencer ed in generale utenti di Instagram stanno proponendo i Q&A anonimi, vale a dire sessioni di domande e risposte dove i follower (e non) possono inviare le domande in maniera del tutto anonima.

L'applicazione da scaricare è NGL ed è disponibile sia su App Store di iOS che Play Store di Android e quindi procedere con le istruzioni mostrate a schermo.

Non appena si apre l'applicazione, verrà chiesto di inserire il nome utente di Instagram, mentre non è richiesto l'inserimento della password. In questo modo verrà creato un account NGL associato al profilo Instagram.

Per dare il via al Q&A basta copiare il link ricevuto e quindi inserirlo nelle storie di Instagram: solo così i follower potranno inviare domande in forma anonima, altrimenti non riusciranno a farlo. L'applicazione mostrerà anche un tutorial molto approfondito con tutti i dettagli su come condividere le domande nelle Storie, dove si potrà rispondere.

Nella privacy policy di NGL viene spiegato che i dati raccolti dall'app includono l'IP, tipo di browser, la data ed ora della visita, il tempo trascorso sulle pagine e gli identificatori univoci del dispositivo, oltre che altri dati diagnostici.

L'applicazione conta milioni di download a livello mondiale, sebbene sia stata lanciata il 7 Novembre 2021 negli USA.