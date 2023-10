Come le 'quasiparticelle' potrebbero rivoluzionare il campo della microscopia

Nella microscopia, gli scienziati si affidano spesso a fonti di luce estremamente luminose per scrutare gli oggetti nel dominio microscopico. Tradizionalmente, i laser ad elettroni liberi, che accelerano gli elettroni a velocità vicine a quella della luce, sono stati i protagonisti in questo campo, ma le cose potrebbero cambiare.

Un team internazionale di fisici è convinto di poter ottenere risultati simili con un dispositivo molto più piccolo, grazie all'uso delle quasiparticelle. Queste entità simili a particelle emergono dalle complesse interazioni di un insieme di altre particelle e potrebbero rivoluzionare il modo in cui osserviamo le strutture più piccole, offrendo nuove prospettive su virus, chip informatici, fotosintesi e persino la chimica delle stelle.

Mentre gli acceleratori di particelle di grandi dimensioni, come il Linac Coherent Light Source in California, sono potenti e giganti, la ricerca recente si è concentrata sulla miniaturizzazione di questi dispositivi. Il team di ricercatori ha utilizzato simulazioni al computer per dimostrare come gli acceleratori di plasma compatti possano produrre una luce brillante equivalente a quella generata dai grandi acceleratori di particelle.

La chiave sta nel comprendere come questi acceleratori generino quasiparticelle, che, grazie alla loro natura collettiva, possono sfidare le leggi della fisica che limiterebbero le particelle ordinarie. L'aspetto più affascinante è la loro capacità di muoversi in modi che le leggi fisiche normali proibirebbero alle singole particelle.

Questa flessibilità potrebbe portare a una nuova era di microscopia, rendendo la tecnologia avanzata accessibile a molti più laboratori in tutto il mondo. La ricerca, pubblicata in Nature Photonics, suggerisce che potremmo trovarci all'alba di una rivoluzione nella microscopia, grazie al potere e alla promessa delle quasiparticelle.