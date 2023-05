Come raffreddare un PC da gaming? Tre aspetti da non sottovalutare

Seguendoci avrete sicuramente scoperto come vedere la temperatura della CPU sul vostro PC. Oggi vi parleremo ancora di dissipazione, ma per darvi qualche consiglio spesso sottovalutato in merito a questo argomento.

Andare alla ricerca del dissipatore migliore sulla piazza, magari sovradimensionato, non è sempre la giusta risposta alle vostre esigenze. Spesso si può raggiungere un equilibrio ottimale anche senza spendere ulteriori parti del vostro budget e limitandovi al necessario.

A tal proposito, il primo aspetto su cui porre la vostra attenzione è il posizionamento del PC nella postazione. Nel corso del tempo, infatti, un po' per una sorta di presa di coscienza collettiva ma anche e soprattutto per mostrare a tutti il proprio equipaggiamento di LED RGB, sempre più persone hanno iniziato a posizionare il case sulla scrivania anziché nello spazio sottostante.

Dovete sapere che questa scelta, nonostante tutto, va anche a totale beneficio della macchina, che sul piano rialzato non solo entrerà meno in contatto con polvere e peli - se avete un gatto capirete! - ma sarà anche più semplice da pulire, evitando il surriscaldamento del PC.

Sempre al punto uno, quindi, alleghiamo la parola manutenzione: tenete sempre ben pulita la vostra macchina. Se avete dei filtri antipolvere non credete di essere al sicuro, perché un po' di polvere comunque entrerà ma anche perché persino i filtri stessi andranno puliti.

Attenzione alla pulizia delle lamelle del dissipatore: fatelo solo con delicatezza, usando strumenti adeguati come un panno morbido e un pennello.

Terzo aspetto del posizionamento riguarda lo spazio intorno al PC: fate in modo che possa respirare e che l'aria calda sia in grado di defluire liberamente, poiché il ricircolo è un nemico giurato dell'efficienza di dissipazione.

Secondo consiglio che possiamo darvi è quello di desistere dall'andare alla ricerca della pasta termica più costosa in circolazione e, soprattutto, attenzione al metallo liquido, poiché potrebbe danneggiare le vostre componenti.

In questo contesto, sarà sufficiente puntare su una soluzione mainstream di marche conosciute e distribuite nel territorio. Come produttori, possiamo consigliare sicuramente Noctua, Arctic e la stessa Thermal Grizzly, a esclusione dei prodotti liquid metal.

Ultimo aspetto riguarda la gestione. Con questo termine possiamo indicare tutto e nulla, dalla scelta del case all'orientamento del flusso d'aria, passando per il cable management. Parliamo di tutti e tre.

Sempre più spesso sul mercato arrivano prodotti con il cosiddetto frontale a mesh, vale a dire con la parte anteriore del case a maglia perforata, solitamente con un filtro antipolvere a corredo. Questa soluzione rappresenta praticamente sempre la scelta migliore per chi cerca il massimo dell'airflow possibile.

Sulla base del vostro case, vorrete orientare il flusso in maniera personalizzata, puntando ad esempio su una dissipazione di tipo tradizionale con intake dal frontale e aria calda che fuoriesce dall'alto e dal retro. Attenzione, però, se decidete di installare un sistema a liquido con radiatore in piedi sul pannello anteriore, poiché se lo imposterete come intake l'aria calda dal radiatore verrà proiettata sul resto del PC, rendendo meno efficiente la dissipazione della scheda video, dei VRM e di altre componenti come eventuali unità NVMe.

Infine, la gestione dei cavi: il cable management è una parte molto importante della vostra build, perché cavi messi alla rinfusa nello spazio a vista possono portare a turbolenze interne e a un flusso d'aria meno lineare, anche in questo caso rendendo meno efficiente il raffreddamento. Per sistemare i cavi, cercate di sfruttare al massimo lo spazio che vi viene offerto sul lato destro del PC, non a vista, armandovi di fascette e nastri in velcro.