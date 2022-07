Ecco come ha reagito il creatore dell'iPod di Apple al nuovo Nothing Phone (1)

Tra i prodotti più attesi di questo atipico 2022, il nuovo Nothing Phone (1) è stato presentato ufficialmente solo da qualche giorno e sono già tantissimi gli utenti che non vedono l'ora di poterlo toccare con mano.

In effetti, con oltre 150.000 preorder per Nothing Phone (1), il primo smartphone del nuovo progetto di Carl Pei e soci potrebbe avere le carte in regola per far bene in un mercato piuttosto complesso come quello in cui andrà a collocarsi, vale a dire la sovraffollata fascia media.

In questo contesto, risuonano come un monito le parole del inventore del primo iPod di Apple, Tony Fadell, il quale, nel video che potrete recuperare in apertura, esordisce esclamando che "se non provi a distinguerti, per quale motivo dovresti essere in ballo?".

Il visionario Fadell, che tra le altre cose è stato anche uno dei co-fondatori di Nest (il brand ormai simbolo della domotica di Google), ha poi ribadito il concetto intorno al nono minuto dell'interessante quarto episodio della Nothing Series, spiegando che "è diverso. Deve essere diverso. Se non fosse differente, sarebbe soltanto uno dei tanti, tantissimi altri prodotti là fuori". L'entusiasta investitore di Nothing è, quindi, decisamente in sintonia con la filosofia del brand, che sin dagli albori ha puntato in questa direzione con il suo primo prodotto commerciale, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Nothing Ear (1).