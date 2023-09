Come si realizza un QR Code? Si può fare direttamente da browser

Dopo avervi spiegato come funzionano i QR Code, è arrivato il momento di insegnarvi a creare il vostro primo codice QR. Si tratta di un'operazione semplicissima: lo sapevate che potete generare un QR Code direttamente dal browser web?

Su Android, per esempio, potete usare la funzione preinstallata di Google Chrome che vi permette di generare istantaneamente un codice QR per ogni pagina web. Per utilizzare la feature, vi basterà collegarvi al link che volete "trasformare" in un QR Code e poi cliccare su "Condividi" nel menu che si aprirà cliccando sui tre puntini nell'angolo in alto a destra del browser. Nel menu popup di condivisione, toccate l'icona del codice QR e genererete immediatamente un codice che ricondurrà al sito che avete scelto. Selezionate infine "Download" per scaricarlo come immagine e condividerlo con chi desiderate.

Su Chrome per iOS, la trasformazione di una pagina web in codice QR è ancora più semplice ed intuitiva. Per attivare la feature, vi basterà recarvi nella pagina che desiderate tradurre e cliccare di nuovo sull'icona in alto a destra nel browser. Qui troverete l'opzione "Crea codice QR": selezionatela e il codice verrà creato istantaneamente. Infine, toccate su "Condividi" per inviare il QR a chi volete tramite qualsiasi app di messaggistica.

Su PC, invece, le opzioni sono due. La prima prevede l'utilizzo di Google Chrome. Come sempre, recatevi sulla pagina che volete condividere in formato QR e, accanto al link sulla barra di indirizzo, cliccate sul pulsante "Condividi". Tra le opzioni di condivisione troverete "Crea codice QR": cliccatela e, di nuovo, vi ritroverete con un QR pronto per essere copiato, scaricato e condiviso con amici e famigliari.

L'altra possibilità, invece, è quella relativa all'uso di Microsoft Edge come generatore di codici QR. In questo caso, la generazione di un codice QR è ancora più immediata rispetto al browser di Google: vi basterà infatti recarvi sulla pagina web che desiderate condividere, cliccare in qualsiasi punto di quest'ultima con il tasto destro e infine cliccare su "Crea codice QR per questa pagina". Ebbene sì: la procedura richiede un solo click! Ora che sapete come generare un codice QR, perché non imparare a scansionare i codici QR con lo smartphone?